Palio, è l’ora delle prove "Favoriti? Tutti alla pari"

di Simona Santi Laurini

I protagonisti del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino sono arrivati ieri pomeriggio. Stiamo parlando dei cavalli. Tre per rione: due per il Palio di domenica e uno per il Paliotto, il Memorial Giuseppe Gentili detto Ciancone che si disputerà sabato pomeriggio dopo le prove e destinato ai fantini emergenti. Un bel parterre de roi, cavalli senza dubbio di altissimo livello che garantiranno uno spettacolo assicurato.

Parola di Viola Carignani, giornalista senese, da sempre nel mondo dei cavalli e delle corse, profonda esperta e conoscitrice del Palio di Siena e di tutti i Palii che si disputano nella penisola. "Il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino è decisamente cresciuto negli ultimi anni, perché sono cresciute tutte le manifestazioni che hanno a che fare con gli equini, a partire da Siena – esordisce il volto di Radio Siena Tv – a Castiglion Fiorentino, in particolare, il comune ha investito nella sicurezza di uomini e cavalli, un aspetto che ha conseguenze anche nella tenuta sociale della città". Viola Carignani ricorda in primis la collaborazione con la clinica specializzata senese "Il Ceppo" del dottor Raffaello Ciampoli, che prende in carico i cavalli sin dalle visite veterinarie e poi presenzia al Palio con un’ambulanza dedicata. "Anche il livello dei cavalli è altissimo – aggiunge – quest’anno come gli ultimi 5-6 anni, con un’elevata qualità e adattabilità al circuito di piazzale Garibaldi. La perfetta salute degli animali viene dimostrata da casi in cui lo stesso cavallo ha vinto più palii di fila, come ad esempio Qui Pro Quo. Sono senza dubbio tutti esemplari di esperienza, sia negli ippodromi che nelle corse di provincia".

Veniamo ai fantini, tutti protagonisti anche a Siena, evento successivo alla piazza castiglionese, ottima occasione di visibilità. Tutti i fantini che corrono nel tondo di piazzale Garibaldi hanno calcato anche il terreno di piazza del Campo, lo dimostrano le squalifiche tuttora in atto, tra le quali quelle a Siri, Chessa e Carboni.

"I fantini hanno modificato la preparazione dei cavalli per ottenere il massimo della prestazione atletica" spiega ancora Carignani, che plaude anche alla crescita sociale dei tre rioni, il Terziere di Porta Fiorentina, il Rione Cassero e Porta Romana. "Castiglion Fiorentino è una piazza molto calda rispetto alle altre – conclude la giornalista senese - e trarrà beneficio se dovesse passare la proposta di legge dell’on. Francesco Michielotti (FdI) su una modifica al codice di procedura penale in merito alle manifestazioni storiche riconosciute dalla Regione: in caso di fronteggiamenti e tafferugli, non scatterebbe d’ufficio la denuncia per rissa".

Proprio Viola Carignani racconterà il Palio dei Rioni su Teletruria, domenica. La differita è prevista dopo il tg della sera.