Palio dei Borghi. Il trionfo degli Arcieri

Gli Arcieri di Anghiari hanno vinto il Palio dei Borghi più Belli d’Italia che si è disputato a Lugnano In Teverina, in provincia di Terni. La squadra anghiarese ha partecipato con 6 componenti: Carlo Bindi, Bruno Caraffini, Massimiliano Maestri, Italo Ferri, Ilario Carletti e Lorenzo Leonardi, accompagnati da 4 dame in costume. Il sestetto ha prevalso, sia pure di misura, sulla squadra locale aggiudicandosi il Palio dei Borghi 2023. "A nome di tutta l’amministrazione comunale voglio complimentarmi con il gruppo di arcieri di Anghiari che ha vinto questa competizione – ha commentato il consigliere comunale con delega allo sport Tommaso Romanelli – e si tratta di una realtà storica, legata al territorio, della quale tuttavia anche i più giovani possono entrare a far parte grazie ad uno spazio comunale allestito per gli allenamenti dove è possibile provare e avvicinarsi a questa disciplina". Attualmente il gruppo di arcieri di Anghiari è composto da 15 iscritti, ed è nato è nato nel 2015 per iniziativa di Fazio Ercolani, morto purtroppo prematuramente. A lui è dedicato il torneo arcieristico annuale valevole per il campionato nazionale Lam con un premio speciale al miglior arciere assoluto. Il torneo si è tenuto quest’anno ad Anghiari il 7 maggio.