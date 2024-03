Palazzo del Pero in festa per la fine dei lavori della canonica

Arezzo, 13 marzo 2024 – Domenica 17 marzo, si terrà a Palazzo del Pero, la festa per la conclusione dei lavori di recupero e restauro della Canonica della Chiesa di San Donnino.

Alle 11 verrà celebrata la Santa Messa da Don Marek Adam Dobranow, a seguire alle ore 12:45 si svolgerà il pranzo presso il Centro Sociale Valcerfone.

La Onlus San Donnino ha curato e diretto i lavori di restauro, costati 175.000,00 euro, finanziati dai suoi soci, dal contributo del 5 x mille, dalle generose offerte di tante persone anche residenti in altre località. Inoltre i lavori sono stati finanziati dalla Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, dai contributi della Conferenza Episcopale Italiana, dalla Soprintendenza ai Beni Artistici Ambientali Architettonici di Arezzo, ed è stato possibile ottenere finanziamenti previsti dall'Eco-bonus e dai contributi per i lavori di adeguamento sismico.

La Onlus ha già realizzato restauri e recuperi edilizi anche in varie chiese della zona: la Parrocchiale di San Donnino, di Pian d'Usciano e di San Cassiano. Il presidente della Onlus, geometra Lido Lucci (nella foto) afferma: "Il nostro è un esempio di sinergia fra il Terzo Settore e le Istituzioni, con il forte coinvolgimento della popolazione locale.

È un modello da seguire per il recupero dei beni artistici e architettonici pubblici, per salvaguardare un patrimonio che rappresenta la storia del luogo e un elemento di identificazione per le popolazioni".

Alla festa di fine lavori interverranno numerose autorità tra le quali, il vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti, i consiglieri comunali, Francesco Lucacci e Fabio Lucci, quest'ultimo che fa anche parte della Onlus San Donnino.