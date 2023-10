Palazzo comunale illuminato di verde

Palazzo comunale di Subbiano illuminato di verde per testimoniare la partecipazione e vicinanza dell’amministrazione, in occasione della giornata mondiale della Salute mentale al Coordinamento Toscano. Soltanto nella nostra regione secondo gli ultimi dati forniti sono circa 100mila le persone, tra bambini, adolescenti e adulti che si rivolgono ai servizi di salute mentale pubblici.

"Il disagio mentale e le malattie della mente sono in continuo aumento e riguardano più fasce di età – dice il sindaco Ilaria Mattesini – è importante sensibilizzare la popolazione su questi problemi, far sì che non si sottovalutino i primi segni di questo disagio. Bisogna favorire la promozione del benessere psicofisico che è un bene prezioso per tutti".