Palazzo Carbonati torna in vendita. Pronto il piano delle alienazioni. C’è anche la Casa del fascio

Palazzo Carbonati torna in vendita. Una storia infinita, che dura da ben 14 anni. Un gioiello, nel cuore della città, che cerca un proprietario a suon di aste. Così per lo storico palazzo di via Albergotti, il Comune ne ha indetta una nuova ad un unico incanto. Intanto oggi in consiglio comunale tra i temi all’ordine del giorno c’è l’alienazione di un immobile di edilizia pubblica in via Fiorentina, di cui discuterà l’assessore Alberto Merelli. Solo uno dei numerosi edifici da alienare nel piano del prossimo triennio. Tra questi troviamo ancora l’ex Casa del Fascio a San Giuliano, ormai in questa lista dal 2015, insieme all’ex casa colonica in via degli Acropoli e all’ex sede della circoscrizione di Giovi. Torniamo a Palazzo Carbonati. Il prestigioso immobile, nel corso degli anni, è stato più e più volte messo in vendita dal Comune che ne detiene la proprietà. Ma nonostante il fascino indiscutibile e la posizione strategica, l’immobile è rimasto ancora invenduto. Situato a meno di 150 metri da Piazza Grande, attende da oltre 14 anni di essere ceduto e riportato al suo antico splendore, riconosciuto bene di rilevanza storico-artistica dal ministero. La proprietà interessa tre unità immobiliari, il fabbricato principale su cinque livelli e resede di pertinenza, il fabbricato secondario su due piani ovvero la ex casa del custode e il resede tra i due edifici.

Un gioiello che continua però ad essere incastonato tra impalcature, installate oltre dieci anni fa per motivi di sicurezza, problemi alla copertura e distacco di alcuni calcinacci in facciata.

Libero su tutti i lati, con vista panoramica sulla città e sui suoi principali monumenti, il prezzo a base per lanciare un’offerta è stato fissato a 1.592.000 euro. Una cifra che rispetto al 2009, anno del primo tentativo di vendita all’asta, è andata notevolmente a diminuire. Allora l’offerta minima era stata fissata a 3 milioni e 850 mila euro. La cifra di oggi segna un incremento rispetto alle ultime aste. Due anni fa infatti il prezzo era stato di un milione e 272 mila euro, rispetto al quale c’è un aumento del 20% a seguito di una revisione dei prezzi di mercato che indica una crescita del valore degli edifici nel centro storico. Le offerte devono essere presentate entro il 28 dicembre. Il giorno seguente avrà luogo l’asta pubblica.