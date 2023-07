Palazzo Carbonati, il Comune risponde al consigliere Menchetti

Palazzo Carbonati (nella foto), dopo l’intervento del consigliere del Movimento 5 Stelle Michele Menchetti, per chiederne "chiarimenti sul destino", risponde il Comune. "E’ stato pubblicato martedì 11 luglio l’avviso d’asta pubblica per il complesso immobiliare di Palazzo Carbonati, asta che avverrà il 24 agosto con aggiudicazione definitiva ad unico incanto per la vendita al migliore offerente. Sarebbe bastato informarsi con gli uffici competenti per sapere del nuovo avviso d’asta appena pubblicato".