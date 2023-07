Palazzo Carbonati, Degrado Evidente, Interrogazione di Menchetti

"Il degrado di palazzo Carbonati è sotto gli occhi di tutti. Per questo ho presentato un’interrogazione" così il consigliere comunale Michele Menchetti (nella foto). "Le impalcature sono montate non si sa bene per cosa. Il tetto, che l’amministrazione si era impegnata a rimettere a posto, attende un intervento. La ‘casa del custode’ è un ammasso pericoloso. Dal 2013 ad oggi il Comune ha preferito pagare il noleggio del ponteggio lungo via degli Albergotti, piuttosto che rifare la porzione danneggiata del tetto".