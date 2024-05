Palasport, opere per la sicurezza. Un investimento da due milioni

di Claudio Roselli

Due milioni di euro per lavori importanti al palazzetto dello sport . L’argomento è stato affrontato nel corso della recente seduta del consiglio comunale, a seguito della interrogazione presentata dal gruppo di minoranza "Pd–InComune". "L’impegno che stiamo portando avanti sulle strutture sportive cittadine – ha risposto l’amministrazione – riguarda anche il palasport, dopo la completa sistemazione della palestra Collodi, il rifacimento totale dell’antistadio, i lavori di efficientamento energetico al bocciodromo e allo stadio Buitoni e i lavori in corso per la ristrutturazione totale della palestra Buonarroti. Adesso è dunque la volta del palasport, per il quale abbiamo intercettato un finanziamento regionale di un milione e 783mila euro, al quale sono stati aggiunti 217mila euro provenienti dalle casse comunali, per un totale di 2 milioni di euro a disposizione per l’adeguamento sismico della più importante struttura sportiva cittadina". Chiarite anche le tempistiche e la strategia che sta alla base dell’intervento. "L’ufficio lavori pubblici sta portando avanti la procedura negoziata per l’affidamento della progettazione – dichiara sempre l’amministrazione – che dovrebbe essere assegnata entro l’inizio dell’estate. Appena conosceremo l’esito della gara e l’individuazione dei progettisti, procederemo con il fornire ai professionisti incaricati alcune linee guida. Su tutte, minimizzare l’impatto dei lavori per permettere l’utilizzo parziale dell’impianto alle associazioni sportive e cittadine. Qui si innesta anche il progetto che riguarda la palestra Buonarroti. La fine dei lavori in questa struttura è attualmente prevista per fine settembre 2024. E’ evidente che il cronoprogramma dei lavori al palasport dovrà tenere conto di questo aspetto, in modo da avere a disposizione gli spazi rinnovati per la ricollocazione temporanea delle attività di gruppi sportivi e associazioni che utilizzano il palasport. Al proposito, abbiamo inoltre la disponibilità delle altre palestre cittadine e di alcuni spazi presso il collegio Regina Elena che potrebbero ospitare temporaneamente queste attività".

Il palazzetto dello sport biturgense, inaugurato nel 1987, è una struttura polivalente con capienza superiore ai 2mila posti. Da sempre, ospita le partite interne delle squadre di pallavolo e pallacanestro, ma ricordiamo che è stata anche sede della final four della Coppa Cev nel 2001, dei quarti di finale della Coppa Italia di volley nel 2005 e, nella stagione 2014/’15, delle gare casalinghe dell’Altotevere Città di Castello/ nella Superlega. Sempre per ciò che riguarda il volley, è stato scelto per l’All Star femminile nel 1993 e anche la pallacanestro ha vissuto giornate di gloria con il torneo che ha visto la presenza di squadre della massima serie, vedi le gloriose Scavolini Pesaro ed Enichem Livorno.