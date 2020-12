Arezzo, 6 dicembre 2020 - Niente ripartenza oggi per la cittadella dello shopping di Foiano della Chiana. Nonostante il passaggio da zona rossa ad arancione il Valdichiana Village non rialza nella giornata di oggi le serrande dei suoi negozi. Il Dpcm, infatti, annovera la struttura come centro commerciale e, quindi è impossibilitata ad operare.

Una scelta ampiamente contestata nelle scorse settimane dall’amministratore delegato del gruppo Land of Fashion Volker Stinnes, di cui la struttura foianese fa parte, che ha ribadito la differenziazione tra centri commerciali al chiuso e i Village, fatti di «architetture immaginate per offrire esperienze all’aria aperta, che si snodano intorno a piazze e vie disegnate per una retail experience completamente diversa da quella di un centro commerciale e simile a quello di un qualsiasi centro storico dove si affacciano le boutique».

Ma nonostante tutto nessuna deroga è stata in queste settimane concessa. I negozi riapriranno solo mercoledì, vista anche la concomitanza con il ponte dell’Immacolata. E la riapertura sarà ricca di incognite. La situazione pandemica Toscana non permette la libera circolazione e questo penalizza moltissimo realtà commerciali importanti come quella di Foiano.

Una finestra di lavoro potrebbe crearsi solo se la Toscana riuscirà a tornare zona gialla almeno dal prossimo 13 dicembre. Finestra minima, in realtà, di appena 5 giorni, escludendo ancora il weekend. Poi, dal 21 dicembre al 7 gennaio, sarà comunque interdetta in maniera generale la possibilità di uscire dal proprio comune di residenza. In più si dovrà fare i conti ancora con la chiusura tra prefestivi e festivi, quindi una vera gara a ostacoli.

Niente aperture nei weekend, ma nemmeno il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre. Una situazione difficilissima quella che sta attraversando il settore del commercio a cui ovviamente non fa eccezione la realtà della Valdichiana. Realtà, per altro, dove a parlare sono i numeri. Qui sono impiegati oltre 800 maestranze, ma i numeri arrivano fino a 1300 se si considera nel calderone anche tutto l’indotto che ruota intorno al Village.

L’Outlet della Valdichiana è da sempre non solo un centro per lo shopping, ma un vero e proprio centro di aggregazione sociale dove fino ad ora hanno circolato annualmente una media di 4,5 milioni di persone e circa 40-50 mila al giorno solo nei periodi festivi o di saldi. In questi mesi sono stati molti gli investimenti, anche in termini di sicurezza, fatti dalla rete dirigenziale.