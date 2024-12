Ospedale e carenza di medici in Valtiberina. La Lega: "Questa vallata resta ancora sguarnita"

La Lega lancia di nuovo l’allarme: "Servono medici per l’Ospedale della Valtiberina. Quello del Casentino, come annunciato dalla Asl Toscana Sud Est, avrà l’aggiunta di due medici mentre la Valtiberina – da quello che sembra – resta ferma al palo. Per la Lega, quello della sanità così come altri, è uno dei temi caldi del momento sui quali punta sempre l’accento: "Siamo venuti a conoscenza dalla stampa dei diciotto medici assunti per la Regione Toscana, in particolare per le aree interne e notiamo con nostro dispiacere che di tre medici specializzandi di medicina preventiva sono dislocati tra Casentino, Valtiberina e Valdichiana – rendono noto Luca Ciavattini, segretario della Lega di Sansepolcro e il consigliere regionale Marco Casucci – e due medici di medicina interna sarebbero previsti per l’ospedale del Casentino, lasciando sguarnita l’area della Valtiberina".