Ospedale, c’è un nuovo direttore. Chirurgia generale al dottor Mura

BIBBIENA

È il dottor Gianni Mura il nuovo direttore della chirurgia generale del presidio ospedaliero di Bibbiena. Specializzato in chirurgia, dopo la laurea in medicina e chirurgia all’università degli studi di Siena, dopo aver ricoperto vari incarichi nelle strutture dell’ex Asl 8 di Arezzo, poi confluita nell’Asl Toscana Sud Est, era attualmente direttore facente funzione di chirurgia generale dell’ospedale casentinese.

"Il presidio ospedaliero di Bibbiena è molto importante, vero e proprio punto di riferimento del Casentino e non solo – dichiara il direttore generale Asl Tse Antonio D’Urso – Ritengo che il lavoro già fatto e i progetti in essere messi in campo dal dottor Mura, non possano che essere la strada giusta per migliorare sempre più i servizi destinati ai cittadini di questo territorio unico".

"Dopo quello al direttore generale per la fiducia accordatami – afferma il dottor Mura – il mio doveroso ringraziamento va ai miei colleghi, e al personale dell’unità operativa di chirurgia generale, della sala operatoria e di tutto l’ospedale con cui ho l’onore di lavorare ormai da un anno e mezzo. Il mio impegno per il futuro è sicuramente quello di mantenere alto e migliorare il livello delle prestazioni chirurgiche offerte dal nostro ospedale. Ci sono alcuni progetti di chirurgia e chirurgia oncologica, alcuni già in fase di realizzazione su cui stiamo lavorando attivamente a questo fine". Un importante risultato per l’ospedale di Bibbiena, che rappresenta da sempre un punto di riferimento fondamentale per l’intera vallata sia come presidio di cura, che come punto di sostegno per la sanità territoriale.

"Come sindaci – dichiara il primo cittadino di Bibbiena e presidente del distretto sanitario del Casentino, Filippo Vagnoli – continueremo a monitorare affinché il nosocomio venga rafforzato di competenze e servizi adeguati a questo territorio interno. Abbiamo fatto tutti insieme delle grandi battaglie e la situazione è sicuramente migliorata. Come amministratori del territorio, proseguiremo su questa linea di monitoraggio continuo per garantire ai nostri cittadini il diritto di essere curati con servizi adeguati e di prossimità, evitando dove possibile, grandi spostamenti in altre aree".

Sara D’Alessandro