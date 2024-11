Ospedale, altro cambio in ortopedia: "Reparto da potenziare, stop al viavai"

"Occorre potenziare ulteriormente l’ortopedia della Fratta, non rinunciando a nessuna professionalità". A Dirlo è Nicola Carini capogruppo di Fratelli D’Italia in consiglio Comunale a Cortona che torna sul tema dibattuto in queste settimane circa la nuova direzione del reparto operato dalla Asl Toscana Sud est. Lo stesso Carini lancia una proposta: "crediamo che possiamo mantenere sia il nuovo ortopedico, nelle funzioni a lui assegnate, sia creare una ‘UOSD di Ortopedia e Traumatologia dello Sport’ da assegnare al Dottor Panarella, già titolare dell’incarico di alta specializzazione". Dal 1° novembre, infatti, ha preso servizio come nuovo primario della struttura dell’ospedale della Valdichiana il dottor Marco Zucchini. Una scelta avvenut+a per titoli e regolare concorso che ha, però, destato alzate di scudi politici in favore del dottor Ludovico Panarella che fino ad oggi aveva gestito il reparto. A fare la voce grossa, era stato in primis il sindaco Luciano Meoni che si era detto fermamente contrario a questa decisione annunciando battaglia. Sempre Carini sintetizza alcuni passaggi raccogliendo il pensiero anche di Meoni. "L’operato di Panarella alla Fratta rappresenta un esempio di efficienza e competenza per la sanità pubblica. Grazie alla sua esperienza e impegno, il reparto ha raggiunto livelli di eccellenza, introducendo tecniche avanzate di medicina rigenerativa e rispondendo con efficacia ai bisogni della popolazione locale". Poi l’affondo: "Le risorse destinate alla riorganizzazione potrebbero essere meglio impiegate per risolvere problemi di lunga data in altri reparti, come il pronto soccorso. La scelta di Regione e Asl di agire sul reparto di ortopedia è percepita come un tentativo di mantenere equilibri interni all’azienda, piuttosto che rispondere ai bisogni concreti dei cittadini". Lunedì c’è stato un incontro per discutere dei temi sanitari in Regione con il presidente Giani e l’assessore di riferimento Bezzini a cui hanno preso parte i sindaci che fanno parte della zona sanitaria. Nei prossimi giorni qualche novità potrebbe palesarsi. Intanto sulla questione nei giorni scorsi si era espresso anche il pd cortonese che, pur esprimendo apprezzamento per il grande lavoro svolto da Panarella, aveva puntato il dito sulle affermazioni del sindaco Meoni e del suo gruppo consiliare. "Per correttezza verso tutti i professionisti coinvolti, se il Sindaco ritiene che ci siano state delle irregolarità si rivolga alle competenti autorità – aveva chiarito la capogruppo Bigliazzi - altrimenti mi aspetto che sia l’azienda fare chiarezza prendendo gli opportuni provvedimenti contro affermazioni gravi e tendenziose".