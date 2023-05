Oro, vertice con il prefetto sulla sicurezza Le regole antirapina al centro del confronto

"La tutela della sicurezza nel settore orafo" è il titolo dell’incontro che gli associati di Confartigianato avranno martedì, alle 17.30 nella sede di via Tiziano, con il prefetto Maddalena De Luca. Un’iniziativa che nasce dal dialogo e dalla collaborazione tra la Prefettura e la Consulta orafa.

"Sicuramente siamo lontani dall’allarme suscitato nel 2011 per l’ondata di furti che colpirono le imprese del distretto di Arezzo e che determinarono la straordinaria risposta della nostra comunità economica con la grande manifestazione della catena più lunga del mondo. Tuttavia non possiamo mai abbassare la guardia" dichiara il presidente dell’associazione nazionale orafi di Confartigianato, Luca Parrini. "I numerosi fatti di cronaca degli ultimi mesi confermano come le nostre aziende orafe continuino ad essere bersaglio della criminalità. Per questo motivo ci è sembrato doveroso, a tutela delle imprese e dei lavoratori del distretto di Arezzo, organizzare un convegno dedicato ai temi della tutela della sicurezza e della copertura assicurativa dei rischi per le imprese del settore orafo", aggiunge Parrini. L’intervento del prefetto sarà finalizzato a illustrare le principali raccomandazioni sui comportamenti che gli imprenditori ed i loro collaboratori dovranno mettere in pratica per ridurre i rischi di furto o di rapina.