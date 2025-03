Orlandi salva il Montevarchi. Pareggio d’oro a Gavorrano

Follonica gavorrano

1

Montevarchi

1

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, Matteucci, Pino, Souare, Scartoni (20’ st Masini), Scartabelli (33’ st Gianneschi), Lo Sicco, Marino (33’ st Zona), Bramante (36’ st Giustarini), Arrighini (20’ st Morelli). All. Masi.

MONTEVARCHI: Testoni, Ficini, Ciofi, Bontempi, Orlandi (39’ st Casagni), Galastri (1’ st Picchi), Sesti (45’ st Borgia), Farini (1’ st Priore), Martinelli, Saltalamacchia, Franco. All. Rigucci.

Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto

Reti: 2’ pt Bramante, 21’ st Orlandi

Note: espulso Souare al 22’ st.

GAVORRANO – Il Montevarchi torna da Gavorrano con un punto prezioso che serve a muovere la classifica. La sfida sul campo del Follonica Gavorrano ha visto la squadra di Rigucci rimontare l’iniziale vantaggio dei maremmani nella ripresa, in uno partita delicata ai fini della classifica. Visto come entrambe le formazioni lottano per tenersi alla larga della zona playout. Pronti via e al secondo minuto di gioco il Follonica Gavorrano trova già la via della rete. Bellissima triangolazione in profondità che manda Bramante tutto solo di fronte al portiere, dopo un bel lancio di Pignat e l’assist di Pino. L’attaccante non sbaglia, salta il portiere e porta il punteggio sull’1-0.

In vantaggio di un gol il Follonica Gavorrano difende e riparte in velocità, mentre il Montevarchi attacca alla ricerca del pari. Al 19’ occasione per Ciofi, che arriva al tiro dopo un’altra triangolazione, questa volta degli ospiti. Antonini con i piedi devia in calcio d’angolo. Al 40’ il Follonica Gavorrano va vicinissimo al raddoppio con un altro fraseggio tutto di prima: Marino arriva al tiro e colpisce in pieno l’incrocio dei pali, a portiere battuto.

Al rientro in campo nella ripresa i valdarnesi provano a dare una scossa con un doppio cambio, ma a sfiorare il gol in apertura è Pino, che si invola dalla sinistra verso la porta. Testoni gli nega la gioia del gol. Al 21’ l’Aquila trova il pareggio: Orlandi appoggia in rete dopo la sponda di testa di un compagno e trova il gol dell’1-1. Poi un minuto più tardi viene espulso Souare per somma di ammonizioni. In vantaggio di un uomo il Montevarchi spinge alla ricerca del gol, mentre i ragazzi di Masi si difendono con le unghie e con i denti.

Andrea Capitani