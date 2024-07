Orientoccidente riparte dal cinema. Omaggio a Nolan, arriva Locasciulli

Riparte dal cinema Orientoccidente. Arriva la decima edizione de "La Nostra Memoria Inquieta", rassegna di film in pellicola organizzata dal Comune di San Giovanni e da Orientoccidente, con Proloco, Cineclub Sangiovannese e Valdarno Cinema. Fino ad agosto alle 21.15 una volta a settimana in piazza Battisti, le mura si trasformano in cinema d’altri tempi. Questa edizione è dedicata al regista inglese Christopher Nolan. L’evento aperto dal film trionfatore degli Oscar "Oppenheimer", riparte l’8 luglio con il suo primo grande successo: "Memento" (2000); il 15 luglio sarà la volta di "Insomnia" (2002) con due dei più grandi attori del cinema americano, Al Pacino e Robin Williams; per il 22 luglio previsto il secondo capitolo della trilogia dell’Uomo Pipistrello: "Il Cavaliere oscuro" (2008) con Heath Ledger nei panni di Joker. Il 29 luglio, ancora Batman col sequel "Il Cavaliere oscuro – il ritorno!" (2021). Chiude il ciclo il 6 agosto, "Dunkirk" (2017), amara riflessione sulla guerra. A introdurre le proiezioni oltre il presidente di Valdarno Cinema Fest Luigi Nepi, critici ed esperti di cinema come Lorenzo Pierazzi e Carlo Menicatti. Ingresso libero. La ventesima edizione di Orientoccidente inizia a Castelnuovo dei Sabbioni col concerto del cantautore Mimmo Locasciulli in occasione delle celebrazioni del 4 luglio "L’Urlo della Memoria". Uno degli esponenti della canzone d’autore, collaboratore di De Gregori in 50 anni anni di carriera e 26 album, si è conquistato un posto di primo piano nel panorama della canzone italiana. Il 14 luglio dal Circolo di Modine a Loro "Frammenti di Avanti Popolo" con Marco Noferi e Enzo Brogi e la musica di Stefano Donato, Arlo Bigazzi, Giampiero Bigazzi; il 16 luglio Luigi Cardigliano & Mescaria ad Ambra, il 17 luglio il "concerto sul fiume" di Peppe Voltarelli.