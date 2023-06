Orienteoccidentale. Un vero e proprio parterre de roi

Arezzo, 21 giugno 2023 – Oltre 30 eventi e ospiti d’eccezione per la XIX edizione del Festival Orienteoccidente che dalla seconda metà di giugno a inizio settembre propone concerti, spettacoli teatrali, musica e incontri culturali. La manifestazione che coinvolge i comuni del Valdarno aretino e fiorentino (San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Figline e Incisa Valdarno, Loro Ciuffenna, Bucine, Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandiscò, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno) anche quest’anno ha come filo conduttore la musica che fa cultura, proposte di qualità e in grado di coinvolgere il pubblico di tutte le età dando spazio anche ai giovani.

Un cartellone con protagonisti di alto profilo: Ginevra Di Marco e le sue affascinanti canzoni a Figline Valdarno martedì 11 luglio; Arlo Bigazzi (bassista, compositore e fra i fondatori della Materiali Sonori) con vari progetti originali fra cui uno dedicato a Jack London a Modine, sulla montagna del Pratomagno nel comune di Loro Ciuffenna domenica 9 luglio; Modena City Ramblers ospiti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink a San Giovanni Valdarno il 24 luglio per l’Anniversario della Liberazione; la storia della canzone d’autore italiana con la magnifica voce di Antonella Ruggero sempre a San Giovanni Valdarno lunedì 21 agosto; la poesia in forma di canzone del grande cantautore Roberto Vecchioni a Cavriglia giovedì 3 agosto.

Tra gli altri artisti da citare la straordinaria folksinger americana Sarah Lee Guthrie (nipote del grande Woody e figlia di Arlo Guthrie) con la leggendaria violinista di Bob Dylan Scarlet Rivera (a Terranuova Bracciolini in una serata con Libera il 13 luglio), Don Antonio, Giacomo Rossetti, Stefano Donato, Punkcake, Diego Coscia, The Sleeping Tree, Yorka Rios & Cubania Y Tradition, Peppe Voltarelli e poi Paffest (una giornata con le migliori band del territorio) e Vita da Vicolo Vol. 4 (il punto sul hip-hop valdarnese). Nell’ambito di Orientoccidente a San Giovanni Valdarno, fra luglio e agosto, si svolgerà inoltre la nona edizione della rassegna La Nostra Memoria Inquieta, film in pellicola quest’anno dedicati al cinema di Martin Scorsese, a cura di Alberto Vangelisti e Alessandro Elmetti. Insomma, un cartellone di alto livello quello messo a punto dagli organizzatori, che si aspettano anche una grande risposta di pubblico.