Orientamento alle professioni digitali: Confindustria porta gli studenti alla Seco

Alessandro Tarquini, responsabile Confindustria delegazione di Arezzo e dell’area lavoro e welfare di Confindustria

Arezzo, 27 marzo – Una sessantina di studenti parteciperanno domani, martedì 28 marzo, ad un incontro di orientamento organizzato da Confindustria Toscana Sud presso SECO spa, l’azienda aretina nata nel 1979 e diventata leader nel settore dell’alta tecnologia per la miniaturizzazione di computer e sistemi IoT.

A partire dalle ore 10.30, gli alunni delle quinte classi del Liceo Scientifico Redi, dell’ISIS Buonarroti Fossombroni e dell’ITIS Galilei, insieme ai rispettivi insegnanti, assisteranno alla presentazione dei percorsi formativi ITS post diploma sui temi dell’ICT e del digitale, volti a creare figure in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del territorio e sviluppare metodi per l’innovazione delle imprese.

Ad illustrare il tema saranno Confindustria Toscana Sud (socia della Fondazione ITS PRODIGI, che promuove formazione post diploma sui temi dell’ICT e del digitale) e ANPAL SERVIZI (società del Ministero del Lavoro per la realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione). A seguire, la presentazione di SECO da parte dei Manager dell’azienda, che poi guideranno gli studenti in una visita ai vari reparti interni.

“Abbiamo pensato di organizzare questo evento di orientamento all’interno di una delle principali realtà produttive dell’alta tecnologia, per mostrare ai ragazzi come si lavora all’interno di un’azienda di questo settore e quali sono le figure maggiormente richieste nell’ambito del digitale – spiega Alessandro Tarquini, Responsabile Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo e dell’Area Lavoro e Welfare di Confindustria Toscana Sud - sicuramente un’occasione interessante che ci auguriamo possa aiutare i giovani ad orientarsi nella scelta dei percorsi

formativi da intraprendere al termine della scuola superiore e a scegliere quelli che più facilmente gli consentiranno di trovare un’occupazione in linea con i fabbisogni lavorativi delle aziende. – continua Tarquini.

A questo proposito martedì prossimo presenteremo agli studenti il corso ITS della Fondazione PRODIGI, che inizierà ad ottobre 2023 ad Arezzo presso la sede di Confindustria. E’ un corso specialistico sulla programmazione e la realizzazione di software in ambito web & mobile, siti internet, Ecommerce, contenuti multimediali e Cyber Security. I

l percorso avrà una durata biennale per un totale di 2000 ore, di cui 900 nelle aziende del settore. Al termine del percorso l’allievo conseguirà un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche”."Siamo orgogliosi di aprire le porte della nostra azienda ad una nuova generazione di talenti e far loro scoprire in modo tangibile le opportunità che il settore dell'alta tecnologia può offrire. -

spiega Angela Lepore, HR Director di SECO SPA - Crediamo fermamente che dare un contributo concreto alla formazione dei professionisti di domani, dotati delle competenze tecnologico-digitali in grado di rispondere alle esigenze di innovazione delle imprese, passi necessariamente attraverso la sinergia tra il mondo dell’istruzione e quello aziendale.

Ci auguriamo quindi che questa esperienza possa ispirare e motivare i ragazzi a intraprendere un percorso formativo in linea con le loro passioni in un ambito, come quello dell’innovazione tecnologica, sempre più cruciale per il futuro del nostro Paese e dalle enormi potenzialità anche per il tessuto locale."