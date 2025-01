Opposizione contro le scelte del sindaco

L’associazione "Montevarchi Casa Comune" ha sferrato un duro attacco nei confronti del primo cittadino Silvia Chiassai Martini. La gestione del suo lavoro, portato avanti da 8 anni, alla base della presa di posizione resa nota nelle ultime ore: "l’Amministrazione cittadina - afferma - giunta oramai all’ottavo anno consecutivo di governo, ha impresso negli anni, e ancor più nel trascorso anno, una condotta tipica dei tempi, come "uno/a solo/a al comando" e, soprattutto, "qui comando io"; la partecipazione l’osservazione critica, il dissenso sono considerati come elementi di disturbo, in sostanza inutili, rispetto a far brillare l’unica stella dell’universo. E’ stato così nell’approccio per la definizione degli strumenti urbanistici, dove si è preferito perseguire la rendita fondiaria all’interesse generale, generando costi e minori entrate per il Comune di natura rilevantissima, andando fino in fondo e senza tenere conto di osservazioni e rilievi. Si sono ignorate osservazioni importanti avanzate dai cittadini per i progetti di viabilità come quelli tra il Ponte Leonardo e l’area di S. Andrea, così come per gli spazi verdi di via F.lli Cervi oltre che per i Giardini Spinelli". L’associazione ha poi messo in risalto il danno che potrebbe essere recato alla comunità circa la possibile vendita della farmacia comunale e lo scioglimento già messo in atto con Terranuova del corpo dei vigili urbani: "Nel prossimo anno - conclude - ci saranno ancora tante favole, purtroppo, con un finale che si annuncia triste e dannoso per la Città. Per questo motivo ci auguriamo che vi sia un risveglio, un presa di coscienza sulla gravità delle condizioni della nostra Città e del suo isolamento nel Valdarno"

Mas. Bag.