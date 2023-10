Opere finanziate con le risorse del Pnrr. Guardia di finanza e Asl pronti a vigilare

AREZZO

Protocollo d’intesa tra Asl e Guardia di finanza a tutela della legalità nell’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle del Pnrr. L’accordo, firmato dal direttore generale Antonio D’Urso e dai comandanti provinciali della Guardia di Finanza di Arezzo, colonnello Walter Mazzei, insieme a quelli di Grosseto e Siena, pone le basi per una concreta ed efficace collaborazione diretta a vigilare sulle opere finanziate con le risorse del Pnrr nelle tre province di competenza dell’Asl. Grazie al protocollo, l’attività di monitoraggio dei tre comandi provinciali della Guardia di Finanza competenti potrà giovarsi dell’impegno, assunto dall’Asl a fornire informazioni e notizie circostanziate, raccolte nella fase di esecuzione del contratto e ritenute utili alla prevenzione e alla repressione di eventuali illeciti nello specifico settore. L’Asl segnalerà, inoltre, gli interventi, i realizzatori o gli esecutori che potrebbero presentare particolari profili di rischio, per favorire le attività di analisi e controllo sui territori di rispettiva competenza svolti dalla Guardia di Finanza.

La collaborazione tra le istituzioni rafforza i presidi di legalità già esistenti, affiancandosi alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture nelle fasi antecedenti la stipula dei contratti.