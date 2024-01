Operazione acqua, cambia tutto. Rivoluzione a Bibbiena e Soci. Al via i lavori per l’acquedotto

Più acqua e di miglior qualità per i cittadini di Bibbiena e di quelli di altri comuni dell’alto Casentino.

Presto partiranno i lavori, insieme a Nuove Acque, per la realizzazione di un nuovo acquedotto a Soci per l’attingimento delle acque superficiali dall’Archiano e dal fosso Camaldoli.

Il famoso progetto dell’acqua per caduta che finalmente si concretizzerà. Le acque attinte con questo innovativo procedimento saranno depurate nel nuovo impianto e poi, per caduta, verranno convogliate in tutte le case di Soci e Bibbiena e successivamente anche in quelle di altri comuni. Acqua più buona e tanta energia risparmiata. L’acqua attinta in questo modo non ha bisogno infatti di essere pompata.

"L’acqua è una risorsa essenziale - spiega il sindaco Filippo Vagnoli - eppure ne parliamo sempre poco, per questo credo sia necessario soffermarsi un attimo sui progetti che stiamo portando avanti e che vedranno la luce a breve, conseguenza di un impegno che ci siamo presi con i nostri cittadini.

I comuni sono soci di Nuove Acque, soggetto che come primi cittadini governiamo partecipando all’assemblea ed esprimendo i bisogni di cittadini e territori. Ci sono progetti importanti che abbiamo voluto come amministrazione, che, dopo una gestazione importante, a breve vedranno la loro messa in opera per migliorare fruibilità ma soprattutto qualità dell’acqua nelle case.

Grazie al Pnrr sarà sostituita la tubatura dell’acquedotto principale di Bibbiena, un intervento molto importante e corposo grazie al quale riusciremo a evitare perdite e quindi sprechi inutili di un bene sempre più prezioso". E poi appunto il progetto, tanto atteso dalla cittadinanza, dell’acqua per caduta, già presentato mesi fa e e adesso pronto a partire con lavori già messi in cantiere. "Verrà realizzato un nuovo acquedotto a Soci - spiega il sindaco Vagnoli - per l’attingimento delle acque superficiali dall’Archiano e dal fosso Camaldoli. Le acque superficiali così attinte verranno depurate nel nuovo impianto e poi, per caduta, verranno convogliate in tutte le case di Soci e Bibbiena. In questo modo otterremo un significativo miglioramento della qualità dell’acqua, ma anche un aumento di quantità del quale beneficerà tutto l’Alto Casentino. L’acqua in questo modo non ha bisogno di essere pompata con un significativo risparmio di energia elettrica. Anche in questo caso possiamo dire che la buona volontà, uno studio approfondito delle dinamiche fisiche e una buona progettualità, possono portare un’amministrazione a realizzare opere di grande valore sociale e anche economico per un’intera comunità. La progettazione è conclusa e presto inizieranno i lavori".