Operatori turistici fanno rete. Obiettivo, valorizzare i centri

In Casentino si lavora già per la prossima stagione turistica e per arrivare ad aumentare sempre di più le presenze nella vallata. Il 13 gennaio ci sarà infatti un nuovo incontro formativo per operatori del settore a Chitignano, promosso dall’Ambito Turistico. L’obiettivo è quello di creare una rete facendo conoscere gli operatori e le bellezze delle varie località. A Montemignaio si sono incontrate pro loco e associazioni che attraverso i loro eventi e le azioni che mettono in atto nel territorio contribuiscono ad arricchire l’offerta turistica. La terza giornata di incontro e confronto con gli operatori dell’Ambito Turistico Casentino ha l‘obiettivo di costruire insieme agli operatori esperienze che valorizzino l‘autenticità del territorio da promvuore e commercializzare dai singoli operatori, ma anche nei canali che l’Ambito ha definito con la propria agenzia di viaggi. Infatti, nei mesi di febbraio e marzo l’Ambito parteciperà alla Bit di Milano, alla Free di Monaco e allo Sharing Tuscany con l’obiettivo di presentare delle vere e proprie esperienze definite insieme agli operatori della vallata. Per questo la giornata del 13 gennaio vede chiamate in causa le guide ambientali e accompagnatori bike nella sala consiliare del Comune di Chitignano. Ci sarà un primo incontro con Laura Lodone responsabile dell’area turismo di Confcommercio Firenze e Arezzo per conoscere il mondo delle esperienze e la loro costruzione, per poi definire quali sono quelle che caratterizzano maggiormente il Casentino.

Ormai immancabile sarà la visita dei luoghi della cultura. Il viaggio alla scoperta del territorio inizia dall’Ecomuseo della polvere da sparo e del contrabbando dove ad attendere gli operatori ci sarà Lorenzo divulgatore della storia dei contrabbandieri e delle acque miracolose. Poi con un breve percorso alla scoperta delle sorgenti delle acque ferruginose ed i "pilli" in cui veniva prodotta la polvere da sparo. L’appuntamento successivo sarà giovedì 8 febbraio dalle ore 21 alle 22.30 e vedrà coinvolti gli operatori del territorio con un focus specifico per le associazioni sportive che si occupano di bicicletta nella vallata. Verranno illustrati i progetti in atto delle realtà e sarà programmata insieme la promozione del territorio e dei suoi percorsi bike.

S.F.