Opera di Staccioli trasloca. Il cerchio imperfetto abbellirà San Giovanni

L’opera d’arte "Cerchio Imperfetto", realizzata nel 2008 dal celebre scultore Mauro Staccioli, sarà ricollocata a San Giovanni, in una posizione strategica, grazie a un accordo di sponsorizzazione tra il Comune e la società che fa capo a Dario Cecchini, il macellaio "poeta" di Panzano, che nei mesi scorsi ha inaugurato un suo locale proprio nella città valdarnese.

L’iniziativa vede anche la collaborazione dell’associazione Archivio Mauro Staccioli. L’opera, realizzata in acciaio corten e di dimensioni imponenti (1020x1020x90 cm), è stata concessa in comodato gratuito dai proprietari Marco Niccoli e Andrea Alibrandi. Il Comune ha accolto con favore l’iniziativa, vincolando l’accettazione alla possibilità di valorizzare adeguatamente la scultura, garantendone sicurezza e fruibilità per il pubblico.

L’ente, nel 2020, si è dotato di uno strumento specifico per valorizzare e promuovere la città e il suo territorio. E’ il regolamento sulle sponsorizzazioni, per coinvolgere soggetti terzi che potranno contribuire allo sviluppo della cultura, all’organizzazione di eventi e alla realizzazione di opere pubbliche. In questo caso, a sostenere economicamente il progetto sarà la società Dario Cecchini S.r.l., con sede a Greve in Chianti, che ha manifestato il proprio interesse a finanziare il ricollocamento dell’opera tramite una sponsorizzazione tecnica.

La giunta Vadi, il 4 febbraio scorso, ha approvato la proposta, che prevede, da parte del privato un investimento, iva compresa, di circa 20.000 euro e una durata della sponsorizzazione di cinque anni. Il Cerchio Imperfetto sarà installato in Lungarno, nella rotatoria tra Ponte Ipazia d’Alessandria e la S.R. 69, a due passi dal locale di Cecchini e in un’area che consentirà di valorizzare l’opera nel contesto urbano.

Come corrispettivo per la sponsorizzazione, il Comune garantirà alla società finanziatrice un ritorno di immagine. "Sono venuto a San Giovanni non solo per investire su una attività, ma per vivere la comunità. Quindi ho accettato di buon grado di sostenere questo progetto", ha detto Dario Cecchini. L’opera, attualmente si trova nel giardino interno dell’Università Bocconi. L’inaugurazione è prevista prima di Pasqua.