Open day, ultima spiaggia del lavoro Mestieri disertati? Scatta l’evento

di Maria Rosa Di Termine

Un’istantanea dei profili più richiesti dalle imprese per varcare la soglia agognata del mondo del lavoro. A scattarla l’agenzia di Confcommercio Firenze – Arezzo LS Lavoro e Selezione che ha reso noti i risultati di un sondaggio svolto tra le imprese del Valdarno aretino e fiorentino e l’esito conferma il trend degli anni del dopo pandemia con le aziende a caccia di maestranze da utilizzare nell’ambito della ristorazione, aiuto cuoco, chef e addetto alla sala, ma anche di impiegati in amministrazione. "Sono state moltissime le realtà imprenditoriali che hanno aderito al nostro sondaggio – ha spiegato la responsabile di LS Lavoro e Selezione Sara Vagnoli – e questo ci è servito per capire non solo le figure professionali più ricercate ma anche le proposte contrattuali. Dalle risposte si evince una richiesta pressoché identica di impieghi full time e part time". Indicazioni importanti sono arrivate inoltre sulla tipologia dei contratti proposti, rapporti a tempo indeterminato e determinato e apprendistato.

E non si è trattato di un monitoraggio fine a se stesso perché proprio questa ricerca rappresenterà la base della due giorni di Open Day allestiti dall’associazione di categoria per far incontrare domanda e offerta. L’iniziativa dedicata a chi aspira ad ottenere un contratto lavorativo è in programma nella sede della Confcommercio a San Giovanni, in Corso Italia al civico 12, martedì 21 marzo, dalle 15 alle 17, e il giovedì successivo dalle 9.30 a mezzogiorno. Si tratta di una selezione aperta a tutti senza limitazioni di età, uomini e donne che vogliano candidarsi per un posto da baristi, receptionist, magazzinieri, addetti alle vendite e alle pulizie, autisti, ottici, estetisti, venditori e molte altre mansioni. Basterà presentarsi all’appuntamento muniti di una copia del curriculum vitae. Gli Open Day valdarnesi sono la cartina di tornasole di un’attività che viene svolta costantemente dall’agenzia. L’acquisizione di nuove candidature, precisano i promotori, è sempre attiva negli sportelli presenti nelle sedi Confcommercio di Arezzo e di Firenze e online nel sito www.lavoroeselezione.it sul quale è possibile caricare il proprio bagaglio di esperienze e competenze per essere ricontattati dagli esperti. Il tutto contribuisce a fornire un servizio gratuito per chi cerca lavoro, garantendo la possibilità di chiedere un primo colloquio conoscitivo e di orientamento così da muoversi con maggiore consapevolezza tra le offerte. Non mancano infine i tirocini extracurriculari e i contratti di apprendistato. Per le informazioni del caso telefonare ai numeri 0575 350755 055 203691 – 355 6662630 (responsabile Sara Vagnoli) o inviare una mail a [email protected]