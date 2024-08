Omaggio al Ciuffenna, ecco la mostra

Per il pittore Franco Gualdani l’arte e le acque del torrente Ciuffenna sono un tutt’uno, una simbiosi particolare che sembra fatta apposta per estrarre il meglio di madre natura a colpi di pennello. E’ quanto si può dedurre entrando nella sala consiliare del Comune di Castelfranco di Sopra dove è stata appena inaugurata una mostra del noto artista di Loro Ciuffenna. La manifestazione, intitolata Omaggio al Ciuffenna, è curata da Donatella Mormile ed è stata voluta dagli assessori Antonella Grassi e Alberto Checchi. I dipinti, esposti fino al 31 agosto, parlano di un amore chiamato "Fiume" (è così che viene comunemente detto il torrente Ciuffenna da quelle parti). Perché mentre quelle acque dolcemente chiacchierine scivolano giù dai meandri del Pratomagno come un gioco, il Gualdani – armato di tavolozza e pennello – da decenni lavora per tirar fuori l’anima dall’acqua, dagli scogli, dal bosco e dai ruderi di molini per spalmarla sulla tela. E così poi è come se le mostre diventassero i versi di una poesia. Lo confermò anche Venturino Venturi nel 1980: " … io vedo Gualdani Franco – scrisse il maestro - in intimo raccoglimento nei migliori momenti di intensa poesia ".