Omaggio a Gaber e Renato Zero. L’estate della Fondazione Baracchi

Musica, teatro, incontri: in arrivo sette eventi da vivere dopo il tramonto nel giardino della Fondazione Baracchi a Bibbiena. Appuntamento domani 19, il 26 giungo, poi il 3, 18, 31 luglio e il 19 e 29 agosto. Incontri, concerti, performance teatrali: così l’estate 2024 della Fondazione Baracchi sarà ricca di momenti conviviali, artistici, culturali in un ventaglio di proposte fruibili a tutti. Tutte le serate saranno presentate a Bibbiena nel grande giardino di via Bosco di Casina, utilizzando il palco allestito nel prato della sede della Fondazione. Primo appuntamento domani 19 giugno alle 21. Spettacoli e incontri saranno a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, (consigliata la prenotazione al 338-7299666). Domani alle 21 Omaggio a Giorgio Gaber con Enzo Gentile e Giulio Casale. L’apertura della stagione è dedicata a uno dei geni indiscussi della musica e del teatro italiano. Sul palco Enzo Gentile, uno dei più noti giornalisti musicali italiani, che ha conosciuto e frequentato Gaber, e Giulio Casale, uno degli artisti che meglio riescono a riproporre il genio istrionico sia del cantante che del monologhista. Il 26 giugno incontro con Alberto Forchielli "Cina e America sono ai ferri corti: da che parte sta l’Europa? Il futuro delle guerre commerciali in atto". Il 3 luglio "Parola Acoustic" incontro in musica con Giovanni Caccamo. "She’s a Woman", tributo alle Regine della musica, racconti, suoni e visioni di e con Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Andrea Mirò. Il 31 luglio i sarà Omaggio a Renato Zero con Ensemble Armonie inQuiete. Il 19 agosto "Dolce Sentire", Sulle orme di San Francesco tra parole e musica, recital di Luca Mauceri. Il 29 agosto "Del Viaggio e dell’Amore attraverso Musica e Poesia" con Ensemble Del Viaggio.

Angela Baldi