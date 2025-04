Oltre due milioni per l’Arno. Maxi investimento sulla sicurezza. Così sarà costruita la scogliera

Il Comune di San Giovanni ha proceduto con l’affidamento dell’appalto per la manutenzione straordinaria delle arginature leopoldine del fiume Arno nel tratto compreso tra l’Industria Vetraria Valdarnese e il Ponte Ipazia d’Alessandria. Il progetto rientra nel piano triennale delle opere pubbliche e ha un valore complessivo di 2.330.000,00 euro.

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di lavori per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico. La Regione Toscana aveva già finanziato nel 2020 un importante progetto di risagomatura e difesa spondale del fiume Arno, gestito dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. In quel caso il Consorzio aveva operato sul tratto urbano, rimuovendo piante che erano da eliminare, riprofilando la sponda e riportando il corso d’acqua al centro dell’alveo. L’intervento era stato predisposto per frenare l’erosione in destra idraulica del fiume. Tuttavia, nuove criticità sono emerse a sud del Ponte Ipazia, rendendo necessario un ulteriore intervento.

Nel 2021, l’ingegner Claudia Lombardi ha sviluppato un progetto definitivo articolato in tre lotti per un valore complessivo di 4.855.000,00 euro. Il primo lotto, oggetto dell’appalto attuale, ha ottenuto un finanziamento di 2.330.000,00 euro attraverso il fondo europeo Next Generation EU, nell’ambito del Pnnr. Tuttavia, un successivo decreto ha escluso questo finanziamento dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma l’opera è stata comunque finanziata con risorse statali.

A seguito di un incremento dei costi dei materiali, il Comune ha ridotto l’estensione dell’intervento per rientrare nel budget disponibile. La progettazione esecutiva è stata affidata alla Progeo Engineering Srl e il progetto è stato approvato il 17 dicembre 2024. L’affidamento dei lavori è stato gestito attraverso una procedura negoziata senza bando, coinvolgendo la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Cavriglia e San Giovanni Valdarno.

La gara è stata aggiudicata il 20 gennaio 2025 alla società Procelli Costruzioni Srl di Anghiari, che ha offerto un ribasso del 5,75% sull’importo a base di gara, per un totale di 1.590.323,75 euro. Considerando anche i costi per la sicurezza e altre spese, l’importo complessivo dell’opera, al netto dell’Iva, ammonta a 1.667.794,61 euro. L’intervento previsto è analoga a quello già attuato nel tratto tra i due ponti, con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici che renderà stabili le sponde del corso d’acqua nei confronti dell’erosione naturale, oltre a conseguire un effetto pregevole dal punto di vista estetico.