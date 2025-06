Oltre 10mila donazioni di sangue . Cresce la generosità degli aretini: "La rete solidale si è allargata"

Cresce la generosità degli aretini che, anche nel 2025, confermano un impegno crescente verso la donazione del sangue e del plasma. In occasione della Giornata regionale della donazione del sangue di oggi, la Asl Toscana sud est celebra un risultato che ha un significato concreto per la sanità e per la solidarietà: nei primi cinque mesi dell’anno, in tutta la provincia si sono registrate 10.547 donazioni complessive, un dato in lieve ma significativo aumento rispetto alle 10.489 dello stesso periodo del 2024. Ancora più marcato è l’incremento delle donazioni di plasma, che sono passate da 1.598 a 1.819 (+12%). Un dato che, come sottolinea Pietro Pantone, direttore dell’area dipartimentale di medicina trasfusionale della Asl, "conferma la sensibilità della comunità aretina e l’efficacia della rete solidale costruita negli anni grazie alla collaborazione tra strutture sanitarie e associazioni di volontariato. Donare plasma è un gesto di grande valore: può sembrare semplice, ma è essenziale per salvare vite, curare malattie croniche complesse, sostenere trapianti e gestire emergenze cliniche". Il trend positivo delle donazioni nella provincia di Arezzo si inserisce in un contesto regionale incoraggiante.

L’intero territorio della Asl Toscana sud est (che comprende anche le province di Grosseto e Siena) ha registrato 20.427 donazioni da gennaio a maggio 2025, con un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 (quando furono 20.324). A brillare, però, sono soprattutto i numeri delle donazioni di plasma, cresciute complessivamente del 16,4%: da 3.583 a 4.172 in soli cinque mesi. Anche Grosseto ha registrato un aumento complessivo, passando da 5.529 a 5.751 donazioni (+4%), e una crescita del 18% delle donazioni di plasma. Siena, pur con un lieve calo nelle donazioni totali, ha incrementato del 10% la raccolta di plasma. Il plasma è un emocomponente prezioso, utilizzato per produrre medicinali salvavita.

Le donazioni di plasma sono più lunghe rispetto a quelle di sangue intero (circa 45 minuti), ma possono essere effettuate più frequentemente: ogni 14 giorni, fino a un massimo di 12 volte l’anno. La giornata regionale è anche un’occasione per ricordare quanto sia importante programmare le donazioni anche in estate, periodo tradizionalmente più critico per le scorte a causa delle ferie e dei picchi turistici.