Ognibene: "Otto milioni di analisi in un anno"

Sono state oltre 8 milioni le analisi effettuate nel 2024 in provincia di Arezzo. Un’attività intensa quella che ha coinvolto la medicina di laboratorio della Asl Toscana sud est. Dal 1° gennaio al 31 dicembre sono stati complessivamente 16.380.094 le analisi in tutti i laboratori sparsi nel territorio delle tre province: il 5,3% in più rispetto al 2023. Nella nostra il balzo è stato del 4,6%, le analisi eseguite sono state 8.349.771, rispetto al 2023, quando furono 7.975.226.

"Il numero di test testimonia il grande lavoro che la medicina di laboratorio offre agli utenti grazie all’equipe di professionisti impegnati tutti i giorni H24, 7 giorni su 7 - sottolinea il dottor Agostino Ognibene, direttore dell’area dipartimentale medicina di laboratorio della Asl -. Ognuno di questi test sono presidi di tutela della salute del cittadino, e ogni processo è controllato attraverso indicatori di qualità giornalieri".

Negli ultimi anni la medicina di laboratorio della Asl ha fatto passi in avanti anche dal punto di vista della dotazione strumentale. "Abbiamo fatto progressi tecnologici d’avanguardia nella medicina personalizzata in oncologia con l’ausilio della biologia molecolare e della cosiddetta ‘biopsia liquida’, ovvero analisi molecolari effettuate a partire da un semplice prelievo di sangue venoso - spiega Ognibene -. Non solo, il laboratorio è stato attrezzato rinnovando le apparecchiature per la conferma di sostanze psicoattive nelle indagini al conducente nei casi di omicidio stradale. Oramai dal 2019 forniamo i risultati entro 48 ore.

In corrispondenza di eventi stagionali o improvvisi la microbiologia clinica di alto livello è capace di espandere i propri volumi diagnostici, così da soddisfare in modo adeguato la crescita della domanda. Insomma, la medicina di laboratorio è cresciuta sia come parco strumentale e tecnologico, sia organizzativo. Risultati resi possibili solo grazie alle professioniste e ai professionisti del dipartimento, considerando anche che l’aumento delle analisi è stato garantito da un numero costante di personale".