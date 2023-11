Oggi preghiera per le vittime degli abusi

La Chiesa celebra la terza Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. La diocesi aretina promuove oggi Angelus e ascolto della Parola di Dio con il vescovo Andrea Migliavacca (nella foto). L’iniziativa, da mezzogiorno nella Cappella della Madonna del Conforto, viene trasmessa in diretta su Tsd, visibile nel canale 85 in tutta la Toscana e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.itlive.

L’iniziativa accompagna e sostiene l’operato del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, che ha come referente monsignor Alessandro Conti. È attivo un centro di ascolto guidato da Paola Forzoni.