Oggi c’è il Mercatino dei ragazzi di via Fiorentina Ieri si è conclusa la maratona di Calcit in Scena, organizzata dagli amici di via Fiorentina. Oggi, domenica 17, si terrà un mercatino per raccogliere fondi per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche. Domani, alle 21, concerto dell'Orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo. Un evento solidale per sostenere il Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo.