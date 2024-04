Oggi ad Alberoro l’addio ad Alessio, raccolta fondi degli amici

Saranno oggi alle 15 i funerali di Alessio Bencivenga, il 47enne che ha perso la vita in un incidente stradale il giorno di Pasqua lungo via delle Casce a Tegoleto, nel comune di Civitella. Le esequie saranno celebrate oggi pomeriggio giovedì 4 aprile alle ore 15, alla Chiesa di San Marco di Alberoro. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale. Bencivenga era un operaio edile e viveva con la famiglia ad Alberoro, frazione del comune di Monte San Savino.

Domenica scorsa stava andando dalla famiglia per festeggiare la Pasqua. Erano circa le 14 di domenica scorsa. Doveva essere una giornata da trascorrere in famiglia, un giorno di festa per ritrovarsi con i familiari. Ma la festa si è interrotta bruscamente per Alessio Bencivenga. Il centauro però in via Delle Casce a Tegoleto ha perso il controllo della sua moto: è uscito fuori strada e sbalzato per alcune decine di metri, è andato a sbattere contro uno dei pali della luce presenti lungo la strada.

Il tragitto era quello che da Spoiano porta in direzione di Tegoleto e poi si dirige verso Albergo A chiamare l’ambulanza è stato un passante che si è ritrovato la moto di Bencivenga in mezzo alla strada. Subito ha realizzato quello che era successo poco prima. All’arrivo dei soccorsi per il centauro non c’è stato nulla da fare e ogni tentativo di rianimazione messo in atto dal personale del 118 è stato vano.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Monte San Savino per i rilievi di legge, insieme alla Croce Bianca di Arezzo.

La notizia della morte ha sconvolto tutta la comunità del paese della Valdichiana che stava festeggiando la Pasqua: Alessio infatti era conosciuto per la propria attività. Era un operaio edile che lavorava nell’azienda di famiglia, una famiglia che in tanti conoscono e hanno sempre apprezzato. Sulla salma era stato eseguito nelle scorse ore un accertamento esterno ma adesso c’è il nulla osta della magistratura. Adesso Bencivenga potrà ricevere l’ultimo saluto. Gli amici con un post su facebook chiedono anche donazioni.

"Per chi volesse, è possibile aiutare la famiglia del caro Alessio facendo una donazione.

Al bar Malù del Borghetto e al Tabbe di Tegoleto sono presenti le cassettine per le offerte".