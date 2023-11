Oggetti parlanti e dove trovarli, laboratorio a Casa Bruschi

Entra nel vivo Meno Alti dei Pinguini, l’appuntamento annuale dedicato all’infanzia 0-6 arrivato alla sesta edizione dedicato quest’anno ai diversi linguaggi che fanno la ricchezza della comunicazione umana a partire dal linguaggio dei piccoli. Quattro saranno le installazioni permanenti accessibili durante le giornate di oggi e domani. Oggi dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18 a Casa Bruschi sarà possibile accedere all’Atelier del Mare, allestimento interattivo a cura di Malakos a Città di Castello, Museo di Scienze Naturali che opera per la ricerca e la divulgazione scientifica a tutti i livelli: dal nido, all’università, fino ai corsi per docenti. Stamani dalle 10.30 via alle attività che animano gli spazi del festival, tutti nel centro storico. Dalle 10.30 alle 11.15 al Circolo Artistico, le famiglie potranno attraversare lo spazio immersivo dedicato al libro Gli sporcelli di Roald Dahl grazie alla lettura teatralizzata a cura di Ilaria Violin e Samuele Boncompagni e alcuni allievi della Libera Accademia del Teatro. Dalle 10:30 alle 13, al Virginian, Roberto Frabetti, condurrà educatori e operatori dei servizi per l’infanzia in Alfabeti teatrali laboratorio che aiuterà a introdurre tecniche teatrali nei contesti educativi. Alle 11,45 Oggetti parlanti e dove trovarli, itinerario animato a cura di Fondazione Ivan Bruschi e Samuele Boncompagni. Partendo da un’introduzione al museo condotta da una persona con diverse abilità dell’Associazione ToscanAbile, i bambini verranno accompagnati da un operatore del museo e dall’attore Boncompagni in un viaggio tra gli oggetti esposti a Casa Bruschi. Dalle 15 alle 16 al Virginian teatro alla finestra di Nata, dalle 15 alle 16:30 all’Artistico, le educatrici di Progetto 5 condurranno Piccoli sporcelli appiccicosi, laboratorio "sporchevole". Dalle 17 alle 18 al Virginian Petra Paoli con Alfabeti Visivi, giochi di luce e buio. Dalle 17 alle 18 alla Feltrinelli, Alessandro Boncompagni, presenta il suo libro Dai nonno, raccontami una storia La Giostra raccontata i bambini.