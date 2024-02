Nuovo stadio, ci siamo. L’apertura del Comune e le mosse del club:: "Certezze ad aprile"

"Un confronto interessante e positivo per un progetto ambizioso". La parole sono quelle del sindaco Ghinelli al termine dell’incontro a Palazzo Cavallo tra i dirigenti dell’Arezzo calcio e l’amministrazione comunale. Da un lato il presidente Manzo, insieme all’amministratore delegato Selvaggio e i professionisti che seguono il progetto per conto del club, dall’altro il sindaco insieme agli assessori che compongono la Giunta e i tecnici comunali. "Ci siamo confrontati sulla proposta progettuale, ambiziosa e senza dubbio importante sia dal punto di vista urbanistico che estetico, destinato a cambiare il volto della parte di città dove insiste lo stadio comunale - ha commentato il sindaco Ghinelli - Abbiamo fatto le nostre prime osservazioni, si tratta adesso di procedere per step nell’analisi di tutte le variabili che un progetto così impattante per la città porta con sé e che richiede le valutazioni anche di ordine pubblico e di compatibilità con le leggi della Regione. Ci rivedremo ad aprile per un tavolo di aggiornamento".

La chiaccherata in piazza della Libertà quindi ha avuto al centro i numeri dell’opera che vedrà la totale sostituzione di tre settori su quattro - come ha ricordato l’assessore allo sport Scapecchi - valutando quindi la dimensione degli spazi commerciali e la compatibilità del progetto con lo strumento urbanistico comunale. L’Arezzo nelle prossime settimane dovrà effettuare alcuni passaggi informali anche con la Regione sul tema dell’area commerciale e con le forze dell’ordine sul tema sicurezza. "La proposta della società ha trovato il favore di tutti, e un certo ottimismo di passare presto dalle carte ai cantieri - ha aggiunto l’assessore Scapecchi al riguardo - Per quanto riguarda il prossimo passaggio, entro aprile, aspettiamo una proposta formale da parte della società ricca dei dettagli che la normativa vigente richiede, per una analisi approfondita e per coinvolgere anche gli altri enti preposti".

Soddisfatto il presidente Manzo che ha poi raggiunto la squadra a Ferrara per assistere alla sfida di campionato. "C’è un bel clima e una comunione di intenti - ha detto il presidente del Cavallino - l’amministrazione ha compreso che questo progetto oltre a riqualificare l’area potrà avere una ricaduta importante sulla città. Le basi ci sono e sono sicuramente positive. Adesso dovremo apportare alcune modifiche e ad aprile presentare il progetto vero e proprio, entrando così nella fase operativa. Dobbiamo valutare bene alcuni aspetti legati all’area commerciale, mentre sul fronte degli investimenti preferiremmo la concessione diretta piuttosto che il project financing".

Andrea Lorentini

Matteo Marzotti