Nuovo corso di laurea in Geotecnologie fa il pieno di iscrizioni

Un nuovo corso di laurea ad orientamento professionale in "Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio", che registra il tutto esaurito: 25 iscritti su 25 posti disponibili. Un dato che ha posto l’Università di Siena a San Giovanni Valdarno al primo posto in Toscana e al quinto in tutta Italia.

A partire dall’anno accademico 2024-2025 il Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena ha inserito il nuovo percorso di studi ad orientamento professionale per la formazione del geometra laureato.

Si tratta di un corso che intende preparare esperti qualificati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, nel monitoraggio territoriale e ambientale mediante avanzate tecnologie geomatiche. "L’impegno nella sede di San Giovanni Valdarno - ha commentato il rettore Roberto Di Pietra – sta mostrando i suoi migliori frutti. Ulteriori possibilità di sviluppo sono prevedibili nel campo dei percorsi di area medica, così come già accade nelle altre sedi dell’Università di Siena e nella rete formativa della Toscana sud-est".

"Siamo molto soddisfatti – ha detto il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi – dell’esito delle iscrizioni di questo nuovo corso. Ringraziamo il CGT e il rettore dell’Università Roberto Di Pietra perché, fin dall’inizio del mio mandato amministrativo, ho mirato a promuovere una forte implementazione di attività didattiche e questo desiderio e questa volontà sono state prontamente colte dal centro di GeoTecnologie. E colgo con grande favore le parole del rettore sulla possibilità di sviluppare percorsi di area medica".

Oltre al corso TACT, è possibile fruire in teledidattica sincrona i corsi di laurea triennale in Economia e commercio, Scienze economiche e bancarie, Scienze dell’educazione e della formazione. A questi si aggiunge il corso di laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni. Sono inoltre attivi i master di I e II livello in Geomatica e il master di II livello in Geotecnologie per l’archeologia.