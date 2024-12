Nuovo centro sportivo. Cambia l’antistadio

Taglio del nastro ieri pomeriggio per il nuovo "Academy Center" realizzato dall’Aquila Montevarchi 1902 che ha investito circa un milione e mezzo di euro nell’opera. "Tutto è iniziato nel 2018 – ha ricordato Andrea Romei consigliere del club rossoblù – con la presentazione del partenariato pubblico privato per ristrutturare il Brilli Peri, l’antistadio e il campo di Mercatale". Il Covid prima e la necessità per la vittoria del campionato di dare priorità al remake del comunale poi cambiarono le carte in tavola tanto che il municipio si fece carico dello stadio adeguandolo con 2 milioni e 200 mila euro al torneo di Lega Pro. "In seguito - riprende Romei - il progetto è stato riproposto e ora il sussidiario è dotato di un manto in erba sintetica di ultima generazione con omologa Figc fino alla serie D, di una nuova illuminazione, che inizialmente non era prevista ed ha causato uno slittamento nei tempi, e di una recinzione a norma. Abbiamo provveduto inoltre al raddoppio degli spogliatoi e a creare uno spazio che potrà ospitare un bar- pizzeria. Ritengo che saremo ricordati come dirigenza non solo per la promozione in C nel 2021 ma anche per un investimento così importante per l’impiantistica cittadina - in 122 di storia non era mai successo - che rimarrà a disposizione della collettività". Sfuggito alla trasformazione in area edificabile in cambio dei lavori del Piuss, l’antistadio nel 2017 fu riacquistato dal Comune per 700 mila euro, ha spiegato il sindaco Silvia Chiassai Martini ricordando che la partnership prevede la concessione ventennale all’Aquila "Ad oggi tutte le strutture sportive legate al calcio sono efficienti e sicure – ha proseguito – luoghi dove i nostri ragazzi possono crescere nel segno di valori importanti".