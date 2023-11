Nuovo campo sportivo. C’è il fischio d’inizio:: "Qui spazio per i giovani"

Triplice fischio per i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo di Manciano, a Castiglion Fiorentino. Concluso il cantiere, il campo di pallone nei prossimi giorni sarà a disposizione del settore giovanile della Castiglionese e, concluse le pratiche di omologazione si potranno disputare anche le partite dei settori giovanili. Dopo la demolizione del vecchio campo da calcio della Spiaggina e in attesa della progettazione del nuovo impianto a Montecchio Vesponi, sarà qui che si alleneranno i giovani della squadra di calcio della Castiglionese.

"È stato ultimato proprio lunedì l’intervento che ha consentito l’adeguamento e la regolarizzazione del campo attraverso la realizzazione di una nuova recinzione, la sostituzione delle porte e la nuova regimazione delle acque - spiega il vice sindaco Devis Milighetti, che ha anche la delega ai lavori pubblici - tutto ciò consente di mettere a disposizione del settore giovanile dell’Us Castiglionese 1919 questo impianto localizzato nella nostra frazione come fondamentale luogo di aggregazione di giovani e famiglie grazie alla collaborazione del direttivo del locale circolo polivalente".

"I lavori al campo sportivo di Manciano sono un’importante risposta rivolta al tessuto sportivo del territorio e in particolar modo al mondo dei settori giovanili", aggiunge Milighetti che sottolinea come gli interventi abbiano visto anche la realizzazione di una nuova recinzione".

Così sarà possibile anche stipulare una convenzione con la Castiglionese e il Manciano "a dimostrazione di quanto sia importante, oggi, mantenere vivo il rapporto con le frazioni in termini di spazi ludici, sportivi e ricreativi dedicati ai più piccoli".

"Oltre al campo Emanuele Faralli in località Fontesecca, che ha visto precedenti investimenti e alla riqualificazione del campo della Nave, si aggiunge adesso l’impianto sportivo di Manciano per il quale, già nelle prossime settimane, saranno avviate le pratiche di omologazione affinché possa ospitare anche le gare competitive dei settori giovanili", conclude il vice sindaco. Come detto,qui si continuerà a giocare fino a quando sorgerà la nuova area sportiva a Montecchio Vesponi. Il piano è ancora in fase di elaborazione ma dalla bozza emergono alcuni elementi. Oltre al nuovo campo da gioco (56m x 107m), troveranno spazio anche gli spogliatoi, la biglietteria e i servizi bar per un’area complessiva di 240 metri quadrati, a cui si deve aggiungere lo spazio per parcheggi e tribune