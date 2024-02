Nuovi volontari per la Misericordia

BIBBIENA

La Misericordia di Bibbiena forma i nuovi volontari. Il percorso finalizzato all’abilitazione di operatori per servizi sociali, protezione civile e emergenza sanitaria, avrà inizio il 2 marzo nella sede storica della misericordia di Bibbiena. ‹‹La mission della Misericordia – spiega Luca Cavigli, responsabile dei corsi di formazione – è di portare un supporto nei casi di bisogno e sofferenza, facendo affidamento su un gruppo di persone che scelgono di dedicare il loro tempo al servizio del prossimo. I corsi di formazione non ambiscono solo al reclutamento dei volontari, ma permettono di vivere una preziosa esperienza anche per la vita quotidiana perché promuovono una cultura dell’emergenza e forniscono le competenze per portare un contributo agli altri, in termini di aiuto, assistenza, conforto e vicinanza umana››.

La prima fase sarà rivolta ad aspiranti volontari a partire dai 16 anni di età, e sarà dedicata al percorso base per i servizi sociali quali l’accompagnamento e il trasporto con auto, mezzi attrezzati e ambulanze in situazioni di non emergenza. Nel mese di maggio prenderanno avvio due ulteriori moduli, dove sarà richiesto il requisito della maggiore età.