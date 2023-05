Nuovi ostelli e parcheggi Bibbiena a caccia di turisti Già centomila in tre anni

di Sonia Fardelli

Boom di turisti a Bibbiena. La cittadina più grande del Casentino, non ha la fortuna di avere il castello dei Conti Guidi, ma si è data molto da fare per richiamare turisti tra le sue mura. In tutto il Casentino le presenze turistiche hanno avuto un incremento del 20% e Bibbiena in particolare ha registrato negli ultimi quattro anni 100 mila arrivi, attestandosi come secondo comune proprio dopo Poppi.

Un risultato importante, quello di arrivare alle calcagna, del comune per eccellenza votato al turismo e alla cultura. Le iniziative per centrare l’obiettivo sono state molteplici: un centro storico più curato e ospitale, punti di informazione turistica con orari prolungati, eventi creati dalle associazioni locali e strutture ricettive per tutti i gusti e tasche. Alberghi, agriturismi, ma anche ostelli per i pellegrini e area camper. Un mix di iniziative che ha portato in paese tanti turisti, molti dei quali stranieri e che già in questi giorni si possono vedere in giro per Bibbiena e nelle frazioni più suggestive.

"E’ ripartita alla grande la stagione turistica a Bibbiena - dice il sindaco Filippo Vagnoli - e siamo a festeggiare 100mila arrivi in quattro anni. Un risultato che ha richiesto un grande impegno. Innanzitutto da parte degli operatori turistici che si sono rinnovati, formati e adeguati alle nuove esigenze dei turisti, molti dei quali stranieri. Come amministrazione abbiamo ampliato il monte ore del punto informazioni, abbiamo potenziato il museo archeologico, realizzato una cartina turistica in doppia lingua, installati nuovi totem informativi. Con Cifa e Fiaf completeremo la prima galleria fotografica a cielo aperto d’Europa con circa 50 installazioni fotografiche in giro per il centro storico".

Un’importante attenzione è stata data anche all’accoglienza. "Abbiamo aperto per i pellegrini dei cammini ben tre ostelli - spiega il sindaco Vagnoli - , l’ultimo dei quali è quello di Campi che è lungo la via di Francesco. Abbiamo inoltre riqualificato i piccoli borghi come Serravalle, Marciano e adesso Partina e potenziano la viabilità dolce della ciclopista dell’Arno e dell’Archiano con prolungamento fino a Camaldoli.

L’area camper che sta nascendo nel centro storico di Bibbiena rappresenta un altro importante servizio turistico". Investimenti da parte del Comune, ma anche un contributo delle associazioni che hanno dato vita a tanti eventi che sono serviti ad attirare visitatori e turisti.

"Questo successo porta anche la firma di tanti nostri concittadini - chiude Vagnoli - che fanno parte di un associazionismo vivo e propositivo. Importante anche dal punto di vista economico con realtà che ogni anno si impegnano a proporre iniziative di grande valore e anche di grande richiamo turistico. Ringrazio tutti questi volontari per il loro esempio e il loro impegno per il bene comune".