Nuovi mercati e nuove prospettive per Graziella dalla fiera di Hong Kong

Arezzo, 13 marzo 2025 – Nuovi mercati e nuove prospettive per Graziella dalla Hong Kong International Jewellery Show.

L’azienda orafa aretina ha fatta tappa in una delle fiere del lusso più importanti e partecipate del Sud Est Asiatico che ha permesso di vivere cinque giornate ricche di incontri con buyers di più continenti, offrendo opportunità di confronto sugli sviluppi del settore e sulle principali novità in termini di tecnologie, processi e prodotti.

Il bilancio complessivo tracciato da Graziella è positivo anche in virtù delle relazioni avviate con operatori di mercati inediti quali Corea del Sud, Giappone e Malesia che permettono di gettare le basi per un ulteriore ampliamento della rete commerciale e di poter così ottenere importanti segnali di fiducia per il prosieguo del 2025.

La Hong Kong International Jewellery Show ha fornito l’occasione per presentare le nuove collezioni realizzate con la tecnologia Graziella Air che è stata brevettata dalla stessa azienda aretina per realizzare gioielli sempre più leggeri, senza perdere estetica, volumi, robustezza e durata nel tempo.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo di Graziella, infatti, sono stati finalizzati ad affrontare in modo innovativo le problematiche di aumenti e incertezze del costo dell’oro, ridefinendo il paradigma di design e produzione di orecchini, anelli e pendenti che mantengono le stesse dimensioni e che continuano a esprimere la maestria artigianale della tradizione, ma con un peso ridotto del 50%.

Queste caratteristiche hanno trovato apprezzamenti da parte di numerosi buyers presenti alla fiera di Hong Kong e, soprattutto, hanno ampliato le opportunità distributive tra mercati con diversificate culture e tradizioni di acquisto.

«Le collezioni di Graziella Air - ricorda Eleonora Gori, export manager di Graziella, - configurano un nuovo paradigma dove il design incontra l’innovazione. La nostra tecnologia è la risposta ad alcune difficoltà affrontate dal settore tra instabilità geopolitiche, incertezze sul prezzo del metallo e aumento del costo dell’oro, con collezioni superleggere che hanno ricevuto apprezzamenti da buyers e operatori in rappresentanza di mercati di diverse aree del mondo presenti anche alla Hong Kong International Jewellery Show.

L’affluenza e gli affari registrati a questa fiera sono segnali di fiducia in vista del più prossimo futuro dove l’obiettivo di Graziella sarà di dar seguito a questo processo di sviluppo caratterizzato dall’unione tra tecnologia, artigianalità e creatività».