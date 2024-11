Nuovi lampioni in zona di Porta del Castello

Nuovo avanzamento nei lavori di riqualificazione viaria nella zona di Porta del Castello a Sansepolcro. Dalla serata di venerdì 15 novembre, è funzionante il nuovo impianto di pubblica illuminazione stradale, realizzato con tecnologia led (4000°K) a luce naturale, come prescritto per le aree di circolazione stradale. Il sistema include pannelli e ottiche dedicate agli attraversamenti pedonali, incrementando così la sicurezza e la visibilità nelle ore notturne. Nel corso della settimana, da domani fino a domenica 24 novembre, verranno inoltre completati i lavori per la mini-rotatoria (con un diametro interno di 2,20 metri e uno esterno di 4,40 metri), che migliorerà la fluidità e la sicurezza del traffico nella zona. Successivamente, verranno eseguiti i lavori di posa del nuovo manto stradale e il completamento della segnaletica orizzontale, concludendo il progetto entro il 15 dicembre, quindi un mese esatto, salvo condizioni meteorologiche avverse. Il progetto, finanziato con un importo complessivo di 200mila euro grazie a un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, rappresenta un passo significativo per migliorare la viabilità e la sicurezza in una zona cruciale per l’accesso alla città. L’amministrazione comunale continua a monitorare attentamente l’avanzamento dei lavori e invita la cittadinanza a seguire i prossimi aggiornamenti sui canali ufficiali, anche perché è già stato eliminato l’impianto semaforico che ha regolato il traffico per ben 53 anni, fin dai tempi del vecchio stabilimento Buitoni e lungo la ex 3 bis, in entrambi i versanti di accesso alla rotatoria, sono state realizzate due piccole isole rialzate, altra novità della quale chi circola con i veicoli dovrà tener conto.