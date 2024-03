Nuovi fondi a sostegno del Palio. La promozione va a gonfie vele

CASTIGLION FIORENTINO

Sono in arrivo 25mila euro a sostegno del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. Il Comune di Castiglioni su indicazione del Consiglio direttivo dell’Ente Palio aveva partecipato al bando regionale "sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica per l’anno 2024" che ha visto la vittoria dell’ente castiglionese. Il Palio dei Rioni coinvolge centinaia di castiglionesi (e non solo) e, dal 2015 con l’istituzione dell’Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino, gli sforzi del popolo rionale e le varie iniziative messe in campo da ogni terziere sono state raggruppate sotto un organismo istituzionale rendendo così l’evento storico, tra le altre cose, riconoscibili anche fuori provincia. Da quel giorno è iniziato un lungo cammino anche in un’ottica di promozione verso l’esterno da cui adesso sono arrivati questi contributi. Il primo step ha riguardato il riconoscimento dell’evento in rievocazione storica, la stessa corsa, il Palio, la gara degli sbandieratori e musici, e il banchetto medievale (Terziere di Porta Fiorentina). Anch gli altri due rioni si stanno muovendo in questa direzione con iniziative singole. Ed è così che oggi il Palio dei Rioni è organizzato dal Comune in strettissima collaborazione con l’Ente Palio e i terzieri castiglionesi, coadiuvati dalla Pro Loco e dall’ente Serristori.

Inoltre, partecipano all’iniziativa anche molte associazioni del territorio tra cui l’Istituzione culturale ed educativa castiglionese, la Parrocchia del Rivaio e le scuole del territorio. Negli ultimi anni poi, l’Ente Palio ha messo in atto una campagna di promozione della rievocazione storica e manifestazioni collaterali realizzando, tra le altre cose, anche eventi promozionali a Roma, al Ministero della Cultura, a Firenze, alla Regione, e, ultimamente, anche attraverso un viaggio di valenza economico-culturale con l’Isola di Lampedusa.

"Il Palio, la Gara dei Musici e Sbandieratori e il Banchetto Medievale al pari delle altre manifestazioni organizzate dai Rioni rappresentano la cultura e la tradizione Castiglionese che veicoliamo all’esterno della nostra Città. Pertanto si conferma la volontà d’investire nella promozione dei tre eventi sopra menzionati e di tutte le attività correlate che rappresentano i punti fermi per chi si appresta a conoscere la realtà di Castiglion Fiorentino" conclude il sindaco Mario Agnelli, nonché presidente dell’Ente Palio.