Nuovi bandi a sostegno delle imprese: incontro a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Confesercenti insieme a Italia Comfidi organizza un incontro in valdichiana per presentare alle aziende e ai commercialisti le opportunità riservate dai nuovi bandi della Regione Toscana mirati a supportare la creazione e la crescita di start up, a sostenere gli investimenti produttivi e a favorire la transizione ecologica ed energetica.

Martedì 15 ottobre alle ore 17, al Residence Serristori in località Manciano 225 a Castiglion Fiorentino, saranno quindi illustrate le nuove misure cofinanziate nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, dedicate al sostegno delle imprese.

Un passo significativo per la ripresa economica e lo sviluppo imprenditoriale nel nostro territorio Ecco il programma dell'iniziativa: dopo i saluti istituzionali, alle ore 17,15 è prevista la presentazione dei bandi a cura di Confesercenti Arezzo e di Italia Comfidi. L'incontro proseguirà alle ore 18,30 con Question Time per poi terminare alle ore 19 con la chiusura dei lavori e l’aperitivo.

“Grazie a queste misure della Regione Toscana” spiega la responsabile dell'ufficio credito di Confesercenti Federica Del Sere “le imprese potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato e a contributi a fondo perduto per progetti che puntano a migliorare la loro efficienza operativa e a favorire la transizione ecologica oltre a sostenere le nuove iniziative imprenditoriali.

Questo non solo rappresenta un’opportunità per le aziende di consolidarsi e di rinnovarsi, ma anche un incentivo a investire in tecnologie e pratiche sostenibili”. “Confesercenti Arezzo” conclude la responsabile dell'ufficio credito di Confesercenti “invita tutte le imprese a non perdere questa occasione, mettendo a disposizione un team di esperti pronti a fornire assistenza nella preparazione della documentazione necessaria".