Nuove Voci per Guido. Musica al teatro Petrarca

Ritorna per la sua quinta edizione il concorso nazionale "Nuove Voci per Guido" con cori giovanili che propongono vari repertori musicali in un viaggio tra epoche diverse: appuntamento oggi dalle 10,30 al Teatro Petrarca di Arezzo dove si alterneranno cori provenienti dall’Alto Adige, Toscana e Sicilia che verranno ascoltati e valutati da una giuria composta da Davide Benetti, direttore di coro e insegnante presso la scuola per direttori di coro "Il respiro è già canto" di Torino, Dario Piumatti, specializzato in direzione del canto corale con oltre vent’anni di esperienza, e Cinzia Zanon, già vincitrice del premio speciale per la direzione in tre concorsi corali internazionali e due nazionali. L’iniziativa è possibile grazie a Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territori. La partecipazione all’evento è gratuita con ritiro biglietto segna posto presso il Teatro Petrarca oggi dalle 9, sarà inoltre possibile assistere al concorso in streaming sul canale Youtube di Fondazione Guido d’Arezzo. Le premiazioni si terranno alle ore 15. Il concorso inizia con l’esibizione del coro "Le Note di Classe" della Scuola primaria "Fra’ Benedetto Tiezzi - Pozzo della Chiana" con la direzione di Benedetta Nofri che esegue "Re Carlo Magno" di A. Bernardelli (1964), "Caccia, caccia la stregaccia" di S. Pasteris (1939), "To stop the train", canone tradizionale inglese, "Il vento" di M. Franceschina (1989) e "Al fuoco, al fuoco" di M. Santoiemma (1955). A seguire il coro Liceo Petrarca Arezzo classi seconde che, sotto la direzione di Silvia Vajente, propone il canto tradizionale dei nativi americani "Evening rise", "Bring me little water Sylvie" di H. Ledbetter (1888-1949), "Pastime with good company" Enrico VIII (1491-1547) e "Il fiore bianco" di M. Cosottini (1971). Sempre dal Liceo Petrarca, le classi quarte si cimenteranno in "Tourdion" di P. Attaignant (1494-1552), "Michelle" di J. Lennon (1940-1980) e P. Mc Cartney (1942) e "Zero spreco" di M. Cosottini (1971). E ancora il coro Voci Bianche C. Eccher – Valle di Sole Cles di Trento, guidato da Marcella Endrizzi con "Il dittatore" di B. Bettinelli (1913-2004), "Szello Zug" di L. Bárdos (1899-1986), "Nyevolia" di S. Rachmaninov (1873-1943), "Polyphonic Joke" di R. Petrosyan (1930-2008) e "Trato Marzo" di R. di Marino (1960). Conclusione con l’esibizione del coro Giovanile Note Colorate di Messina.