Nuove regole per la raccolta rifiuti, sfalci e potature servizio a domicilio

Precisazioni e novità nella disciplina concernente la nettezza urbana a Sansepolcro. Nell’ambito del progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sono state modificate le regole di conferimento nel contenitore della frazione di rifiuto organica (colore marrone), i nuovi cassonetti debbono essere utilizzati solo per gettarvi avanzi di cibo, scarti di cucina, fiori ed erba secca, rifiuti biodegradabili, tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi di residui organici e imballaggi in bioplastica, mentre per le potature potranno essere inserite solo quelle di piccole dimensioni come taglio di siepi, fogliame e sfalcio erba. Per le potature di piante o arbusti di maggiori dimensioni, l’amministrazione comunale rende noto che, a decorrere da martedì 1° aprile, il servizio di ritiro a domicilio di sfalci e potature effettuato da Sei Toscana a chiamata verrà modificato secondo gli aggiornamenti della normativa vigente e sarà quindi organizzato secondo le seguenti modalità: prenotazione dell’appuntamento al numero verde 800127484 e limite dei cinque "pezzi" che potranno essere costituiti o da cinque fascine di potature, o da altrettanti sacchi di sfalci, oppure ancora da un mix dei due elementi. Ciò permetterà l’erogazione di un servizio più capillare e in tempi più rapidi (potranno essere assunti più appuntamenti nello stesso giorno) e senza extra costi a carico della collettività. Si ricorda inoltre che, a seguito degli aggiornamenti normativi disposti con il decreto legge 17 ottobre 2024 numero 153, è stato consentito l’accesso all’isola ecologica anche alle ditte che effettuano attività di manutenzione del verde privato, previa compilazione di un modulo di "Attestazione di provenienza del rifiuto domestico" scaricabile dal sito web di Sei Toscana (https://seitoscana.it/comuni/sansepolcro/centro-di-raccolta), oppure richiedendone l’invio tramite mail al seguente indirizzo [email protected]. Rimane invariata la possibilità del cittadino di recarsi all’isola ecologica con un proprio mezzo per scaricare gli sfalci e/o potature provenienti dalle proprie proprietà private vedi articolo.