Nuove opportunità di lavoro nel business digitale con Sintra

Arezzo, 10 ottobre 2023 – Nuove opportunità di lavoro nel settore del business digitale. Ad averle previste è la Sintra di Arezzo che, lunedì 16 e giovedì 19 ottobre, sarà impegnata in due giornate di incontro rivolte ai giovani e ai neolaureati per vivere momenti di reciproca conoscenza finalizzati a futuri inserimenti nei diversi comparti aziendali.

Il doppio appuntamento si inserisce nel costante percorso di consolidamento di una realtà che, anno dopo anno, ha conosciuto una costante crescita dell’organico con una particolare attenzione soprattutto all’assunzione e alla formazione delle giovani generazioni (il 33% del personale ha meno di trent’anni) che diventano protagoniste nello sviluppo di innovative soluzioni di e-commerce e business digitale.

La prima data segnata sul calendario è quella del 16 ottobre quando i responsabili delle Risorse Umane saranno presenti al Centro per l’Impiego di Arezzo all’interno del Next Generation Fest, l’evento promosso dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego per creare occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sintra, selezionata come impresa del territorio fortemente innovativa e in crescita, sarà impegnata nel presentare i propri servizi, nel raccogliere i curricula dei giovani interessati e nello svolgere colloqui diretti, potendo dunque gettare le basi per eventuali futuri percorsi di formazione o di inserimento lavorativo.

Giovedì 19 ottobre è invece in programma il Career Day dell’Università di Siena e, dalle 9.30 alle 14.30, sono previsti colloqui conoscitivi che, prenotabili entro mercoledì 11 ottobre, sono rivolti agli studenti e ai neolaureati per permettere loro di mettersi in contatto diretto con il mondo del lavoro.

«Sintra è da sempre sensibile verso le giovani generazioni - commenta Gianni Bianchi, Ceo dell’azienda insieme a Michele Barbagli e Angiolino Frontani, - per valorizzare il “talento digitale” presente sul territorio e per andare a offrire un ambiente stimolante dove formarsi, crescere e trovare gratificazione personale e professionale».