Nuove iniziative su misura per vecchi edifici Ecco come rivalutare i palazzi storici disponibili

Anche quest’anno abbiamo partecipato al Festival del libro, è sempre molto interessante avere la possibilità di vedere, sfogliare, leggere libri nuovi, guardare le immagini e vivere avventure in luoghi lontani, in epoche o pianeti diversi dal nostro. Un libro permette tutto questo, apre la mente, scatena la fantasia, attiva l’immaginazione. Non ci crederete, ma tutto ciò avviene in un luogo molto particolare. Quando siamo entrati nell’edificio che ospita il festival, siamo subito stati colpiti dalla struttura delle tante e piccole stanze, con delle porte molto robuste e le sbarre alle finestre. Incuriositi abbiamo chiesto spiegazioni alle nostre maestre le quali ci hanno raccontato che fino agli anni ’60 quell’edificio era un carcere, un luogo di detenzione dove le persone venivano rinchiuse per essere punite. Tutto lì faceva pensare a qualcosa di fermo, chiuso, statico e proprio quel luogo è stato restaurato, dandogli ora una nuova vita in contrasto con la destinazione iniziale. Infatti ora è la sede del CIFA (centro italiano della fotografia d’autore), dove ci sono spesso mostre fotografiche, luogo di apertura, incontro, creatività ed in questo periodo ospita il Festival del libro, che contribuisce alla diffusione di cultura in quell’ambiente nato per fini opposti.