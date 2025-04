Nuove assunzioni all'Istituto Madre della Divina Provvidenza di Arezzo

Ciclo di assunzioni all’Istituto "Madre della Divina Provvidenza" dei Padri Passionisti di Agazzi. La storica struttura sanitaria alle porte di Arezzo sta vivendo una fase di particolare dinamismo caratterizzata da uno sviluppo dei servizi in ambito riabilitativo e dal conseguente avvio delle fasi di selezione per nuovo personale. Tra le figure professionali ricercate rientrano tre fisioterapisti, tre infermieri e tre logopedisti che avranno l’opportunità di porre le loro competenze nei vari comparti di un istituto che offre una grande varietà di servizi e di attività orientati alle disabilità intellettive con Start, alla riabilitazione ortopedica e neurologica con A-Rìa, alle problematiche dell’età evolutiva con Futurabile e ai disturbi dell’alimentazione con Auryn, prevedendo percorsi specifici per bambini, ragazzi, adulti e anziani. I candidati dovranno possedere titolo di studio professionale ed esperienza soprattutto nel trattamento di pazienti con patologie neurologiche, oltre a conoscenza dell’inglese e capacità di utilizzo dei più comuni programmi informatici utili per l’implementazione della robotica. Il nuovo personale entrerà a far parte di un’equipe multiprofessionale e interdisciplinare che garantirà un costante confronto tra diversi professionisti sanitari. Tutto questo, in un luogo di lavoro all’avanguardia con spazi progettati a seconda degli specifici percorsi terapeutici e con la dotazione di strumentazioni tecnologiche di ultima generazione per garantire elevati standard di qualità e di sicurezza, con una continua evoluzione dei servizi per adeguarsi ai bisogni del territorio, dei cittadini e anche della Asl Toscana Sud-Est. Le candidature dovranno essere inviate per mail, con lettera di presentazione e curriculum vitae aggiornato, a [email protected].