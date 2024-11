Nuove Acque, oltre 23 milioni di investimenti

Nel venticinquesimo anno di attività, Nuove Acque ha pubblicato il suo quindicesimo Bilancio di Sostenibilità, un documento sulla performance non finanziaria e le attività e i risultati raggiunti in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale, dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato di circa 270mila utenze in 35 comuni delle Province di Arezzo e Siena.

Nel corso del 2023 l’azienda ha effettuato lavori per 23,5 milioni di euro, pari a un investimento per abitante di 86 euro che "hanno permesso di offrire un servizio migliore sia in termini di qualità dell’acqua erogata che di maggiore tutela del patrimonio ambientale, oltre che di sicurezza nella continuità dell’approvvigionamento idrico", spiega l’azienda.Gli interventi hanno riguardato tutti i settori del servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione.

Tra questi c’è da ricordare la sostituzione delle condotte, ilo rinnovo dei contatori, la riduzione ulteriore delle perdite, la digitalizzazione, i nuovi impianti di sollevamento fognario, le estensioni/collegamenti fognari e la realizzazione del nuovo depuratore di Ambra e revamping del digestore anaerobico di Casolino.Sul fronte dei controlli sulle acque potabili e reflue, Nuove Acque ha eseguito in un anno 231.228 analisi su parametri di laboratorio, l’equivalente di oltre 600 analisi al giorno. Le analisi chimiche e microbiologiche vengono effettuate nel laboratorio interno di Nuove Acque.