Nuove Acque battezza la sede unica "Servizi migliori con gli uffici accentrati"

AREZZO

Nuova sede centrale di Nuove Acque. Il nastro è stato tagliato ieri davanti ai nuovi uffici di via Ernesto Rossi dal presidente Carlo Polci e dal sindaco Alessandro Ghinelli. Nella nuova sede per la prima volta verranno riuniti tutti i dipendenti della direzione generale e degli uffici amministrativi, tecnici, operativi e commerciali. Ciò consentirà di accogliere il personale dedicato ai rilevanti investimenti finanziati dal Pnrr e alle importanti sfide di innovazione tecnologica che la società sta perseguendo, oltre a incentivare le sinergie fra le diverse funzioni aziendali, creando un polo di gestione e ricerca nel settore ambientale a servizio del nostro territorio. Oltre agli uffici delle varie direzioni aziendali, la nuova sede dispone di diverse sale riunioni, di spazi per uno sportello dedicato ai clienti industriali e commerciali che sarà attivato nei prossimi mesi e di una grande sala convegni a servizio prevalentemente delle iniziative rivolte alla educazione ambientale e alla promozione della economia circolare con le scuole e le associazioni del territorio. "Ogni inaugurazione è un nuovo inizio; Nuove Acque è azienda che – ha dichiarato il presidente Carlo Polci – giustamente, si vanta della sua normalità del suo semplicemente offrire il doveroso servizio nella maniera migliore e più scontata possibile. Un servizio frutto del lavoro di tanti addetti capillarmente disposti nel territorio e funzionalmente, da oggi, concentrati in un luogo di progettazione e organizzazione. Quella progettazione e quell’organizzazione su cui punta Nuove Acque per vincere le sfide che ha davanti: realizzare i 30 milioni di progetti finanziati dal Pnrr e tutti gli altri progetti che sono previsti nei piani ordinari".