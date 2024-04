Nuova vita al campo sportivo Nespoli. Parte il bando per gestione e lavori

AREZZO

Riqualificazione e futura gestione del campo da calcio "Bruno Nespoli", del Villaggio Dante: al via il bando pubblico destinato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva. Per loro c’è tempo fino alle 13 di giovedì 30 maggio per partecipare all’avviso pubblico. Entro le 13 di mercoledì 22 maggio è possibile anche chiedere chiarimenti sul bando scrivendo una mail a [email protected].

Proprio in base al piano di ammortamento degli interventi programmati, la durata della gestione del campo a 11 in erba naturale, completo di tribuna e spogliatoi, oscillerà tra i 5 e i 25 anni. Le opere obbligatorie di riqualificazione, manutenzione e revisioni varie, hanno un costo di 33.500 euro. A questi si aggiungono gli interventi facoltativi, come i lavori per la costruzione degli spogliatoi esterni, la realizzazione di una tribuna prefabbricata coperta e sottostanti spogliatoi a servizio dell’impianto sportivo, per i quali è prevista una spesa pari a 58mila euro. Il primo adempimento per chi è interessato sarà un sopralluogo alla struttura, da concordare con gli uffici tramite richiesta da inviare entro mercoledì 15 maggio.